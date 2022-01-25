На Челябинском тракте в аварии пострадала 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочка

Маму и ребенка доставили в больницу Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На Челябинском тракте вечером, 24 января, в аварии пострадала 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочка. Их машина влетела сначала в столб, а затем в попутный автомобиль.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь по Челябинскому тракту со стороны ул. Димитрова в сторону ЕКАД по правой полосе, при перестроении в левую полосу не обеспечила постоянный контроль за движением и допустила наезд на препятствие (столб электроосвещения), после чего Mitsubishi Lancer отбросило на движущуюся по правой полосе в попутном направлении автомашину Nissan Almera, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Малышку с травмой головы доставили в ДГКБ № 9. Маму тоже госпитализировали. Она получила травмы головы, ключицы и бедра. В ГИБДД отметили, что женщина ездит за рулем 10 лет, за нарушения ПДД привлекалась к ответственности пять раз.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

За рулем Nissan Almera находилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что Mitsubishi Lancer ехал перед ней, когда при перестроении в левую полосу его неожиданно развернуло, и машина въехала в столб. После этого от удара Mitsubishi Lancer отбросило назад, а водитель Nissan Almera попыталась перестроиться вправо, однако столкновения избежать не удалось.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, быть предельно внимательными и учитывать дорожные и метеорологические условия, а также напоминает, что при перестроении необходимо убедиться в безопасности своего маневра.