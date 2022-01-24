Фигуристки из Екатеринбурга стали победителями и призерами международных соревнований

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Юные спортсменки из Екатеринбурга, тренирующиеся в школе «Юность», стали победителями и призерами международных соревнований по синхронному фигурному катанию. Турнир под названием Marie Lundmark Trophy проходил 22-23 января в финском городе Турку, он собрал представителей России, Финляндии и Канады.

- Фигуристки «Юность-юниоры» с большим отрывом в 15,08 балла стали первыми по результатам короткой и произвольной программ с результатом 203,78 балла. На втором месте спортсменки из Санкт-Петербурга. Замыкает тройку лидеров финская команда «Fintastic юниоры», - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Спортсменки, выступающие в категории «сеньоры», смогли завоевать бронзу, получив за прокаты 206,01 балла. Они уступили первое и второе место только хозяевам соревнований. Синхронистки тренируются под руководством Елены Мошновой, Натальи Санниковой и Михаила Павлюченко.