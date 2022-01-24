Свердловская область в 2022 году планирует принять почти два миллиона туристов

По оценке Forbes Свердловская область входит в десятку регионов-лидеров по туристской привлекательности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Свердловской области рассчитывают, что в 2022 году регион посетят почти два миллиона туристов. Примечательно, что эти показатели должны превысить допандемийные, например, в 2019 году Средний Урал посетили 1.6 миллиона человек.

- До конца 2035 года по нацпроекту запланировано пять миллионов туристов в год. У нас много небольших проектов, например, «Покровский рубеж» в Артемовском. В числе перспективных направлений выделили развитие промышленного, экологического и событийного туризма, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

Примечательно, что по оценке Forbes Свердловская область входит в десятку регионов-лидеров по туристской привлекательности. Также с 2022 года в нашей стране будет реализовываться проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который будет увеличивать турпоток, привлекать инвесторов и развивать въездной туризм.