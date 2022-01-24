Полпред Владимир Якушев рассказал о будущем губернаторе Свердловской области

Владимир Якушев ответил на вопросы слушателей радио "Комсомольская правда" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал о том, каким в его представлении должен быть губернатор Свердловской области, выборы которого пройдут в сентябре 2022 года.

По словам Владимира Якушева, глава региона должен быть, прежде всего, профессионалом, хорошо знать регион.

- У уральцев всегда очень завышенные требования к тем, кто должен возглавлять регион. В Свердловской области всегда были губернаторы, отвечающие высокой планке. Ну, и конечно, это достаточно серьезная публичная фигура, которая должна пользоваться доверием, - рассказал Владимир Якушев в эфире радио «Комсомольская правда». - Люди проголосовали – это одна история. И потом, в процессе уже непосредственной работы все равно возникает доверие к тому человеку, который определяет сегодня и политику, и экономику субъекта.

Также, по словам полпреда президента в УрФО, губернатор должен уметь объединять людей, доносить до них важные мысли в сложных ситуациях, такой как коронавирус.

- Он должен получать поддержку у избирателей, а люди должны ему верить, потому что они его проверили в делах. Это набор факторов и будет влиять на то, кого изберут жители Свердловской области, тем более, что выборы у нас всегда проходят на альтернативной основе, - рассказал полпред президента на радио «Комсомольская правда».