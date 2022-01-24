Взрывной рост статистики по коронавирусу заставил власти Югры пойти на радикальные меры

Ситуация с коронавирусом в ХМАО усложнилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 24 января 2022 года в Югре за сутки подтвердились 1 280 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд по заболевшим гражданам с начала пандемии.

Резкий рост новых случаев заставил власти региона ввести новые ограничения. Работодателям настоятельно рекомендовано перевести 60% сотрудников на удаленный режим работы. Всем, кто возвращается в регион из отпусков и командировок, нужно сдавать ПЦР или экспресс-тесты.

Сотрудники предприятий старше 60 лет переводятся на дистант в первую очередь, также они соблюдают режим самоизоляции. Такие данные передает ugra-tv.ru.

Все образовательные учреждения Югорска, Сургута, Нефтеюганска, Когалыма, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Урая и Советского района будут обучать школьников и студентов на дистанте до 8 февраля.

Также, по-прежнему не работают кальянные, детские игровые центры, не проводятся выездные регистрации в ЗАГСах, в кафе и ресторанах запрещены торжественные мероприятия.