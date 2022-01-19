Житель Новосибирска приземлился после рейса. Фото: СК РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге ищут без вести пропавшего Станислава Владиславовича Бударецкого. По данным Следственного комитета по Свердловской области, о местонахождении мужчины ничего неизвестно с 21 мая 2019 года.

Житель Новосибирска приземлился после рейса из своего родного города в аэропорт уральской столицы «Кольцово». После этого связь с ним оборвалась. При себе у мужчины были только паспорт и банковская карточка.

Особые приметы:

Лицо: овальное

Телосложение: среднее

Рост: 175-180

Волосы: светлые, стрижка короткая

Глаза: серо-голубые

Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшего или об обстоятельствах его исчезновения, с убедительной просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8-953-609-49-55. Конфиденциальность гарантируется!