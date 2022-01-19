В Свердловской области объемы строительства выросли на 18% по итогам 2021 года

Огромный вклад строителей в экономику всего региона отметил и губернатор Свердловской области Фото: Александр ГАМОВ

В Свердловской области в 2021 году были построены рекордные 2.9 миллиона квадратных метров жилья, что на 18% превышает показатели прошлого года. По словам министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова, в рамках государственной программы было построено 22 социально-значимых объекта: школы, детские сады и другое.

- Кстати, в настоящее время в стройке находятся 283 дома площадью 3,4 миллиона квадратных метров. И по этому показателю Свердловская область занимает 5 место в стране. Строительная активность в регионе находится на высоком уровне, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Огромный вклад строителей в экономику всего региона отметил и губернатор Свердловской области, он добавил, что строительство обеспечивает большой и стабильный спрос на строительные, отделочные материалы, предметы домашнего обихода, услуги управляющих компаний.