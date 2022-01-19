В 2022 году начнется обновление троллейбусного парка Екатеринбурга

По словам мэра, средний возраст 60 % используемого транспорта составляет 25 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время посещения Орджоникидзевскогодепо рассказал, что в 2022 году в городе начнется обновление троллейбусного парка. По его словам, средний возраст 60 % используемого транспорта составляет 25 лет.

- У нас есть возможность поучаствовать в нацпроекте «Безопасные качественные дороги», чтобы к юбилею Екатеринбурга люди заметили качественное обновление автопарка. Мы приложим все усилия, чтобы этот процесс начался, - цитирует градоначальника пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Также Алексей Орлов напомнил, что в прошлом году на улицы города вышел современный троллейбус «Горожанин», пока что техника проводит тестовые заезды. Основным преимуществом транспортного средства является наличие системы автономного хода на расстояние до 40 километров. Кроме того, он оснащен кондиционером, модулями Wi-Fi, системой видеонаблюдения, USB-зарядками, оборудованием для перевозки маломобильных групп населения.