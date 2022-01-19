Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 12:26

В 2022 году начнется обновление троллейбусного парка Екатеринбурга

Такую идею озвучил мэр города Алексей Орлов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
По словам мэра, средний возраст 60 % используемого транспорта составляет 25 лет

По словам мэра, средний возраст 60 % используемого транспорта составляет 25 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время посещения Орджоникидзевскогодепо рассказал, что в 2022 году в городе начнется обновление троллейбусного парка. По его словам, средний возраст 60 % используемого транспорта составляет 25 лет.

- У нас есть возможность поучаствовать в нацпроекте «Безопасные качественные дороги», чтобы к юбилею Екатеринбурга люди заметили качественное обновление автопарка. Мы приложим все усилия, чтобы этот процесс начался, - цитирует градоначальника пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Также Алексей Орлов напомнил, что в прошлом году на улицы города вышел современный троллейбус «Горожанин», пока что техника проводит тестовые заезды. Основным преимуществом транспортного средства является наличие системы автономного хода на расстояние до 40 километров. Кроме того, он оснащен кондиционером, модулями Wi-Fi, системой видеонаблюдения, USB-зарядками, оборудованием для перевозки маломобильных групп населения.