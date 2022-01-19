Екатеринбурженку сбила электричка

Женщина переходила пути, не убедившись в отсутствии поезда
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительницу Екатеринбурга сбила электричка на станции «Хуторята». Поезд ехал из Камышлова в столицу Урала. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.
- Проверка показала, что она шла вдоль железнодорожных путей по резиновому настилу и, собираясь пересечь пути, не убедилась в отсутствии приближающегося поезда, - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 18 января. Дежурная по станции заметила женщину и успела предупредить ее по громкой связи о приближающейся электричке. Однако екатеринбурженка не успела сделать шаг на переход. Поезд задел женщину по касательной.
На место приехала скорая помощь. Женщину доставили в больницу в Екатеринбурге с несколькими переломами. Сейчас транспортные полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.
Стражи порядка напоминают, что железная дорога является опасным местом. Рядом с путями нужно быть максимально внимательными и соблюдать правила безопасности. Переходить пути можно только переходить в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.
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