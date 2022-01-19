На крещенские купания в Красноуфимске приходят семьями

В Красноуфимске купель оборудовали у Набережной

Вечером, 18 января, в Красноуфимске начались крещенские купания в освященной иордани у новой набережной у Центра культуры и досуга.

По данным ИА «Уральский меридиан», окунуться в прорубь 18 и 19 января приходят целыми семьями. Рядом с купелью дежурят спецслужбы – скорая помощь, Росгвардия, МЧС и даже народная дружина.

Часть горожан приходит к освященной иордани, чтобы набрать освященную воду. Обряд освящения здесь провели утром, 19 января. Отметим, что в храмах Красноуфимска освященную воду можно набрать до 27 января включительно.

Напомним, что в Екатеринбурге и Свердловской области не стали отменять крещенские купания из-за пандемии коронавируса, однако настоятельно посоветовали соблюдать меры пердосторожности.

В Екатеринбургской епархии сообщили, что вместо купания можно сходить в праздник на службу в храм и набрать освященной воды.