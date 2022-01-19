В Екатеринбурге будут судить экс-сотрудницу сотовой компании, которая незаконно меняла sim-карты

Обвиняемая свою вину полностью признала
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге будут судить бывшую 23-летнюю сотрудницу сотовой компании, которая незаконно меняла sim-карты. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
- С ноября 2019 года по ноябрь 2020 года обвиняемая была официально трудоустроена в салон сотовой связи продавцом-консультантом. В ее должностные обязанности входило обслуживание действующих абонентов сотовой компании, - говорится в сообщении.
Девушка получала доступ к информации об абонентах и зарегистрированных на них картах, используя рабочие логин и пароль. После этого она заменяла sim-карты без заявлений абонентов. Сотрудница осуществляла неправомерный доступ и модификацию компьютерной информации, хранящуюся в системе Billing Plus.
С сентября по октябрь 2020 года к обвиняемой несколько раз обращался ее знакомый с просьбами о замене sim-карт. Он присылал ей в одной из соцсетей фотографию паспорта человека, которому необходимо ее поменять. За это девушка получала пять тысяч рублей.
Бывшую сотрудницу сотовой компании обвиняют по части 4 статьи 274.1 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, повлекший причинение вреда критической информационной инфраструктуре РФ, с использованием своего служебного положения). Обвиняемая свою вину полностью признала.
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