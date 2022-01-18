На Уралмаше закрывают детский сад

На сегодняшний день в детсаду № 215 обучается 42 воспитанника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге детский сад № 215 на Уралмаше расформировывают. В здании хотят сделать капитальный ремонт. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в департаменте образования.

- На текущий момент состояние объекта и прилегающей территории детского сада не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов (федерального и регионального уровня), регламентирующих антитеррористическую защищенность объекта, - объяснили там.

В мэрии отметили, что здание детского сада было построено еще в 1936 году. Сроки проведения экспертизы и ремонта пока не установлены. После завершения всех работ детский сад возобновит деятельность. На время капремонта дети будут ходить в другое дошкольное учреждение.

- Реорганизация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида «Надежда» путем присоединения к нему детского сада компенсирующего вида № 215 завершится в срок до 15.03.2022, - заявили в департаменте образования «КП-Екатеринбург».

На сегодняшний день в детсаду № 215 на улице Кировградская, 3А обучается три группы, в которых в целом 42 воспитанника.

- Для того, чтобы не нарушить права воспитанников на общедоступное бесплатное дошкольное образование, родителям предложены варианты перевода их детей в детские сады компенсирующего вида, реализующих адаптированную основную образовательную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенных на территории Орджоникидзевского района, - подчеркнули в мэрии.

При этом там заявили, что учреждения подобраны так, чтобы сохранить целостность детских групп.

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