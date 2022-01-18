Уральца, который познакомился на сайте знакомств с девушкой и обокрал ее, осудили

Мужчину приговорили к трем годам и трем месяцам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор Сергею Шкитину, который познакомился на сайте знакомств с девушкой и обокрал ее. Его приговорили к трем годам и трем месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура по Свердловской области.

- 19 февраля 2021 года в дневное время Шкитин пришел в комнату общежития к своей знакомой, с которой познакомился через сайт знакомств. После чего взял с ее устного согласия во временное пользование ее мобильный телефон LEAGOO T8s, - говорится в сообщении.

Также он нашел банковскую карту потерпевшей и шкатулку с 15 тысячами рублей внутри. После этого Шкитин под предлогом зачисления денег на счет девушки узнал у нее пин-код. Однако средства осужденный на карту не положил, а наоборот снял с нее 50 тысяч рублей. Затем мужчина скрылся с места.

Шкитин признал в суде свою вину. Он принес извинения потерпевшей, но не возместил ей ущерб. Суд учел в качестве отягчающих обстоятельств рецидив преступлений. Приговор пока не вступил в силу.

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