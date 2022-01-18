Заместителем Губернатора Свердловской области назначили 48-летнего Василия Козлова

Губернатор Свердловской области назначил 48-летнего Василия Козлова своим заместителем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области назначил 48-летнего Василия Козлова своим заместителем. Ранее чиновник возглавлял региональное министерство международных и внешнеэкономических связей. Эта должность освободилась после назначения Олега Чемезова на пост вице-губернатора.

- Василий В Козлов родился в 1973 году в Свердловске. В 1996 году окончил физико-технический факультет УПИ по специальности «инженер-физик». В 1999 году – институт переподготовки кадров Московской Высшей школы экономики по специальности «менеджмент», - уточнили в департаменте информационной политики по Свердловской области.

На место Василия Козлова по решению главы региона назначили 43-летнего Вячеслава Ярина, который занимал пост заместителя в этом министерстве. Известно, что он родителя в Первоуральске, позже получал высшее образование Уральском юридическом институте МВД России по специальности «юриспруденция».