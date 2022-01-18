В 2021 году уральские бизнесмены стали меньше жаловаться на ковидные ограничения

В первую неделю введения QR-кодов выручка бизнесменов в Свердловской области упала на 90% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские бизнесмены в 2021 году стали меньше жаловаться на антиковидные меры в сравнении с 2020 годом. Об этом заявила бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх на пресс-конференции.

- Если в 2020 году практически половина всех жалоб и обращений, с которыми мы работали, была связана так или иначе с ковидом, то в 2021 году их было чуть больше 10%, - рассказала она.

Артюх отметила, что в том числе это связано с тем, что новая волна ограничений возникла только к концу 2021 года.

При этом омбудсмен призналась, что больше всего жалоб в прошлом году было в сфере земельных и имущественных отношений, управления собственностью и кадастровой оценкой. Также уральские предприниматели жаловались на отношения с силовиками и налоговую.

Кроме того, Артюх рассказала, что в первую неделю введения QR-кодов выручка бизнесменов в Свердловской области упала на 90%, в ноябре падение составляло 70%, а в декабре – около 50%.

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