Морозы вернутся к концу недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на несколько дней потеплеет. Днем столбики термометров не будут опускаться ниже -10 градусов, а на юге региона и вовсе покажут -2 градуса.

- На Урале значительных осадков не ожидается, с южным ветром поступит тепло с Прикаспийского района: температура воздуха в Уральском регионе превысит норму текущего периода на 5-8 градуса, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В последние дни недели, включая предстоящие выходные дни, по данным синоптиков, погоду установит усиливающийся Сибирский антициклон. В эти дни ожидается умеренно морозная погода: температура воздуха в период 21-23 января составит ночью -14-19 градусов, днем -9,-14 градусов, в северных районах на 6-7 градусов морознее.