Злоумышленники просят назвать код. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрист из Екатеринбурга Шумилов Александр рассказал о новом способе мошенничества. Мужчина пишет на своей странице в Instagram, что злоумышленники во время разговора просят код.

О новом случае рассказал клиент юриста. Потерпевший сдавал квартиру, ему позвонила семья военнослужащий из Калининграда и предложила сделку за два месяца.

- Нужны копии документов на квартиру и паспорта. Он все отправил, - пишет Александр Шумилов.

Через два часа арендаторы позвонили мужчине и сообщили, что переведут ему всю сумму, 40 тысяч рублей, сразу же, но так как деньги переводит финчасть, на телефон будут приходить коды, которые необходимо оперативно сообщать.

— Все это время разговор не прекращают. Пришли деньги? Хорошо. Теперь их нужно перевести назад, такие у нас у военных правила, и мы вам снова переведем уже по заключенному договору, - рассказывает на своей странице юрист.

В этот момент потерпевший засомневался и связался с Александром Шумиловым. Позже они выяснили, что на мужчину оформили кредит на 77 000 рублей в Тинькофф банке, а также висят заявки по 3 500 000. Именно по ним должны были прийти коды свердловчанину.

К счастью, арендодатель вовремя прервался разговор и был обманут лишь на 33 тысячи рублей.