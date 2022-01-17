В Екатеринбурге хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли

Андрей Ощепков во время операции Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской областной клинической больнице №1 хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли. Благодаря новому оборудованию трансанального удаления опухолей прямой кишки медики во время нее пациентке не делали разрезы и проколы брюшной полости.

- При выполнении трансанальной эндоскопической операции мы используем камеру с разрешением Full HD, которая позволяет детально рассмотреть на мониторе эндовидеоскопической стойки мелкие сосуды и архитектонику опухоли, точно определить ее границы, - рассказал заведующий отделением хирургических методов лечения Андрей Ощепков.

У пациентки, которой была выполнена первая в нашем регионе такая операция, доброкачественная опухоль прямой кишки была диагностирована во время планового обследования в СОКБ №1. По словам медиков, она располагалась достаточно далеко, поэтому, если бы не новое оборудование, им пришлось бы выполнять полостную операцию, которая продолжалась бы как минимум полтора часа. Сейчас же она длилась всего 20 минут.

- Мне сразу рассказали, что появился такой новый способ, и предложили его. Но и я сама понимала, что чем менее травматичной будет операция, тем лучше для меня самой. Поэтому очень благодарна, - рассказала пациентка.

Женщину после операции выписали из стационара уже на третий день после операции.