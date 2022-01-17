В Екатеринбурге во время пожара в частном доме погибли двое детей

Огонь повредил домашнее имущество и межкомнатную перегородку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время пожара в частном доме на Источной, 30 в воскресенье, 16 января, погибли двое детей. Об этом рассказали в группе ВКонтакте ГУ МЧС России по Свердловской области. Возраст детей не уточняется.

- Вчера в Екатеринбурге произошел пожар в частном жилом доме, в котором погибли 2 ребенка. Причиной пожара стала детская шалость с огнем, - рассказали спасатели.

Как уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС Свердловской области, предварительно пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Будет проводиться пожарно-техническая экспертиза.

- В 17:35 поступило сообщение о пожаре. На площади три квадратных метра повреждены: домашнее имущество и межкомнатная перегородка частного жилого дома. К месту пожара выезжали 1 единица техники, 5 человек личного состава, - сообщается на сайте МЧС.

Также там отмечается, что пожар был потушен местными жителями первичными средствами до прибытия пожарно-спасательных подразделений.