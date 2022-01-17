В Свердловскую область после потепления в выходные дни неделя началась с похолодания. Радует, что мерзнуть жителям региона долго не придется - синоптики Уральского гидрометцентра пообещали, что морозы отступят к середине недели.

- В первой половине следующей недели движение через Урал атмосферных фронтов обусловит колебание температуры: от умеренного мороза в первые дни недели до относительно слабого минуса в середине недели, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра.

Так, во вторник, 18 января, ночью столбики термометров покажут от -10 до -15, на севере до -25 градусов, днем - от -7 до -12 градусов. Ветер ожидается юго-западный 6-11 метров в секунду.

В среду, 19 января, в ночное время ожидается -8,-13 градусов, в дневное - от -6 до -11 градусов. Ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду.

Кроме того, в начале недели ожидается, что местами в Свердловской области пройдет снег.