От хлеба до парфюмерии: в Екатеринбурге накрыли склад с просрочкой

Фото: Дмитрий Чукреев

Активисты проекта «Народного контроля» совместно с полицией накрыли склад с просрочкой на улице Комсомольской. Как рассказал руководитель организации Дмитрий Чукреев, хозяин товара пытался убедить правоохранителей в том, что продукты он хранит для личного употребления.

Среди просрочки нашли молочные продукты, мясо, хлеб, алкоголь, консервы, спортивное питание, шоколад и парфюмерию

- Приехав на место, спустились в подвал с сотрудниками полиции и увидели большой склад с различными продуктами питание, у которых был истекшие сроки годности.

При виде полиции, реализаторы попросили выйти всех покупателей, - рассказал Дмитрий Чукреев.

В результате проверки, деятельность торговой точки была приостановлена. Материалы будут направлены в Роспотребнадзор по Свердловской области.