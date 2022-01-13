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Общество13 января 2022 20:10

В Свердловской области запустили 13 пассажирских автобусов на газовом топливе

Это снизит выброс вредных веществ в воздух
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Машины работают на метане. Фото: УГМК

Машины работают на метане. Фото: УГМК

В Свердловской области запустили 13 рабочих автобусов на газовом топливе. Как сообщает УГМК, они будут предназначены для доставки на работу горняков Талдинского и Кедровского разрезов.

За счет специального оборудования, которое установил производитель, машины работают на метане. Он гораздо безопаснее по сравнению с бензином и дизелем, потому что вырабатывает в 10 раз меньше угарного газа.

- С развитием в регионе сети газовых заправок планируем постепенную газификацию транспортных парков остальных наших автобаз. Мероприятия проводятся в рамках корпоративной Стратегии УГМК, направленной на последовательное снижение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, - рассказал директор ОСП «Автотранс» Сергей Куркутов.

Помимо экологичной составляющей, автобусы обустроены удобными креслами, надежным оборудованием и большой кабиной для водителя.