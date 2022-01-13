Треть уральцев снизили свои расходы во время новогодних праздников

Кстати, два процента от опрошенных признались, что потратили в новогодние каникулы от 50 до 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Треть жителей Урала сократили свои расходы во время празднования нового года по сравнению с прошлогодними каникулами. Как оказалось, подавляющее большинство отмечали в кругу семьи, таких набралось 82% среди опрошенных, при этом на подготовку ушло не более 20 тысяч.

- Почти четверть отказались от участия в праздничных массовых мероприятиях из-за пандемии COVID-19. Лишь 1% опрошенных отправились встречать Новый год за границу. Большинству жителей УрФО новогодний стол обошелся в сумму от 10 до 20 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе банка «Открытие».

Кстати, два процента от опрошенных признались, что потратили в новогодние каникулы от 50 до 100 тысяч рублей, а вот свыше этой суммы на Урале на отдых в начале январе не решился никто. В опросе приняли участие тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек