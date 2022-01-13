Губернатор Свердловской области заявил о снижении преступности в регионе

- Уровень преступности у нас не растет, если говорить о статистике, - заверил глава региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На итоговой пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву был задан вопрос о росте преступности в Уральской столице и регионе в целом. На это глава региона ответил следующее:

- Уровень преступности у нас не растет, если говорить о статистике. Если у кого-то ощущение, что жить в Екатеринбурге и области стало страшнее, то это не так. Цифры идут на снижении. Более того в эти новогодние праздники кратно меньше зарегистрировано обращений граждан, - заявил глава региона. - Другое дело - снижение уровня доходов. Говорить о том, что у нас все хорошо, я не могу. Это и вопрос роста цен на товары, на коммунальные платежи. Мы говорим о том, что средняя заработная плата в регионе 47 000 рублей. Но есть те, кто зарабатывает большие деньги, а есть и те, кто попал в серьезный кризис. Мы обращаем внимание на малообеспеченных граждан. Например, многодетных семей с большими автомобилями мы будем освобождать от транспортного налога.