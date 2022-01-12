Строить военный госпиталь на Уктусе могут начать в 2023 году

Госпиталь будет рассчитан на 530 койко-мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2023 году могут начать строить военный госпиталь на территории бывшего артиллерийского училища на Уктусе. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских на своей странице в Facebook.

- В 2020 году спрашивал ведомство, может восстановить в Екатеринбурге военно-учебное заведение. Выставлял объяснения, почему нецелесообразно. Но взамен армейские чиновники предложили альтернативу – построить на территории госпиталь, - написал он.

Альшевских отметил, что в ноябре 2021 года узнавал, на какой стадии находится проектирование. Замглавы Минобороны России Тимур Иванов прислал депутату официальный ответ. В нем говорится, что Госэкспертиза дала положительное заключение на инженерные изыскания.

Кроме того, в документе сказано, что вопрос о строительстве госпиталя на 530 койко-мест будет поднят при планировании государственного оборонного заказа на 2023 год и на плановые 2024 и 2025 годы.