Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 января 2022 9:39

Эксперт рассказал, удастся ли правоохранителям найти организатора лжеминирований в Екатеринбурге

Спецслужбы обрабатывают все поступающие сообщения
Авторы (2):
Людмила ВАРАКИНА
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Напомним, что помимо школ в Екатеринбурге также были «заминированы» вузы и колледжи.

Напомним, что помимо школ в Екатеринбурге также были «заминированы» вузы и колледжи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 12 января в школы анонимно по электронной почте прислали письма о «минировании». Из-за этого сообщения эвакуировали учеников 151 школы. Эксперт Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», Вадим Шиллер рассказал радио «Комсомолькая правда», удастся ли найти лжеминера.

- С большей долей вероятности его не удастся найти. Если это был разовый звонок от школьника, студента, то таких горе-террористов вычисляют. В случае если звонки охватывают большое количество организаций, то здесь уже идет речь о конкретной террористической организации, - пояснил Вадим Шиллер. Также специалист утверждает, что силовики обрабатывают каждый сигнал о минировании, который поступает. По его мнению, лжетеррористы нацелено используют этот метод, чтобы отвлечь спецслужбы. Напомним, что помимо школ в Екатеринбурге также были «заминированы» вузы и колледжи. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах, В учебные заведения в связи с сообщениями о лжеминировании выезжает спецподразделение «Вымпел».