Эксперт рассказал, удастся ли правоохранителям найти организатора лжеминирований в Екатеринбурге

Напомним, что помимо школ в Екатеринбурге также были «заминированы» вузы и колледжи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 12 января в школы анонимно по электронной почте прислали письма о «минировании». Из-за этого сообщения эвакуировали учеников 151 школы. Эксперт Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», Вадим Шиллер рассказал радио «Комсомолькая правда», удастся ли найти лжеминера.

- С большей долей вероятности его не удастся найти. Если это был разовый звонок от школьника, студента, то таких горе-террористов вычисляют. В случае если звонки охватывают большое количество организаций, то здесь уже идет речь о конкретной террористической организации, - пояснил Вадим Шиллер. Также специалист утверждает, что силовики обрабатывают каждый сигнал о минировании, который поступает. По его мнению, лжетеррористы нацелено используют этот метод, чтобы отвлечь спецслужбы. Напомним, что помимо школ в Екатеринбурге также были «заминированы» вузы и колледжи. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах, В учебные заведения в связи с сообщениями о лжеминировании выезжает спецподразделение «Вымпел».