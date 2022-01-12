Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В мэрии Нижнего Тагила показали, как будет выглядеть стела на привокзальной площади «Нижний Тагил - город трудовой доблести». Общая высота гранитного монумента составит 17 метров. В темное время суток обелиск и пилоны будут подсвечиваться.

На стеле будет установлен герб Нижнего Тагила и указ президента РФ о присвоении городу почетного звания. Также на основание монумента и боковые пилоны нанесут гравировку с фотографиями тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны. На прилегающей территории планируют сделать освещение, тротуарную плитку и газон.

- После подготовки проектно-сметной документации предстоит экспертиза и конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая выполнит проект, - отметил глава города Владислав Пинаев.

Дизайн-проект стелы подготовила творческая команда Российского военно-исторического общества (РВИО). Она может появиться уже к юбилею города в 2022 году.