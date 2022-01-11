В Екатеринбурге юриста обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди подростков

Фото: страница Анны Плюсниной в социальных сетях

В Екатеринбурге на юриста Ресурсного центра для ЛГБТ составили два протокола за пропаганду нетрадиционных отношений среди подростков. Анна Плюснина рассказал, что жалобу на деятельность организации подали психологи центров социальной помощи «Гнездышко» и «Каравела».

- Что же психологи посчитали пропагандой? Запись на оффлайн-экскурсию, «гостеприимные администраторы, бесплатный чай и вкусняшки, wi-fi, книги, настольные игры» «может создавать в глазах неокрепшей психики подростков привлекательный и желательный образ» нашего Комьюнити-центра, - написала Анна Плюснина на своей странице в социальных сетях.

По мнению психологов несовершеннолетние могут оказаться в группе риска. Юрист полагает, что протоколы отправят в суд, после чего в случае проигрыша будет назначен штраф от 50 до 100 тысяч рублей.