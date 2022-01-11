В Нижнем Тагиле в 2022 году начнется ремонт Демидовской больницы

Больница будет продолжать плановый прием пациентов во время ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в 2022 году уже начнут капитальный ремонт Демидовской больницы. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Готовность здания к ремонту оценили в правительстве Свердловской области. 10 января для этого в Нижний Тагил приехал министр здравоохранения региона Андрей Карлов. Он осмотрел хирургическое и гинекологическое отделения.

В хирургическом отделении хотят заменить старую мебель. А в гинекологическом отделении будут делать капитальный ремонт. После в нем разместят 60 коек, смотровые, процедурные кабинеты и помещения для медперсонала.

Кроме того, обсуждается вопрос о покупке нового эндоскопического комплекса. Также обговаривалась подготовка проектно-сметной документации для капремонта операционного блока. При этом больница будет продолжать плановый прием пациентов во время ремонта.

Демидовская больница является одним из самых старых зданий в Нижнем Тагиле. Ей уже больше 250 лет. Осенью 2021 года суд удовлетворил иск прокуратуры о выделении 21 миллионов рублей на ремонт.

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