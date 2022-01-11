Уральцу заменили реальный срок за пиратскую программу условным

Суд первой инстанции признал свердловчанина виновным по пунктам «в», «г» части 3 статьи 146 УК РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ивану Красноюрченко из Асбеста заменили реальный срок за использование нелицензионной программы условным. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

- Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон Свердловский областной суд принял решение изменить наказание на лишение свободы на один год условно с испытательным сроком год, - говорится в сообщении.

До этого Асбестовский городской суд признал Красноюрченко виновным по пунктам «в», «г» части 3 статьи 146 УК РФ. Его приговорили на год в колонии общего режима.

Суд первой инстанции установил, что уралец занимал должность генерального директора ООО «Уральский Завод Котельного Оборудования». При этом он установил на три компьютера программное обеспечение «Компас» без лицензионных соглашений с ООО «Аскон-Системы проектирования».

Таким образом, Красноюрченко незаконно использовал программы общей стоимостью 1,13 миллиона рублей. Это является особо крупным размером. При этом преступление совершено с использованием служебного положения.

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