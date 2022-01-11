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Общество11 января 2022 10:43

В Екатеринбурге появился «Призрак леса» из 1 347 обожженных брусьев

Объект установили в рамках паблик-арт фестиваля «ЧО»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба фестиваля «ЧО»

Фото: пресс-служба фестиваля «ЧО»

В Екатеринбурге у входа в Юго-Западный лесопарк на перекрестке улиц Амундсена - Объездная появился «Призрак леса» - арт-объект красноярского художника Алексея Мартинса. Он создал его специально для уральского паблик-арт фестиваля «ЧО». Объект представляет поэтическую интерпретацию графика лесных пожаров в Свердловской области за последние 10 лет.

- «Призраком Леса» мы хотим не просто привлечь внимание к с каждым годом нарастающей проблеме лесных пожаров, но и попытаться объединить горожан в борьбе с ней, - рассказал руководитель фестиваля «ЧО» Никита Харисов.

Отметим, что «Призрак леса» создан из 1 347 деревянных и обожженных вручную брусьев и весит 1 500 килограмм.

Фото: пресс-служба фестиваля «ЧО»

Фото: пресс-служба фестиваля «ЧО»