Уралец убил друга, который пытался научить его манерам

После убийства обвиняемый со своей дамой продолжили пить алкоголь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Талицком районе 33-летнего местного жителя обвиняют в убийстве друга, который учил его манерам при общении с дамами. Об этом сообщает помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
- По версии следствия, ночью 8 января 2022 года обвиняемый, находясь по месту своего жительства, распивал спиртное в компании своей сожительницы и 40-летнего знакомого. В ходе застолья между мужчинами зашел разговор о том, как необходимо обращаться с дамами, - рассказал он.
Друг высказал обвиняемому претензию, что он бывает груб со своей возлюбленной. Он также вспомнил, что мужчина поднял руку на свою даму и причинил легкий вред ее здоровью, за что был осужден судом.
Обвиняемый ответил знакомому, что сам знает, как обращаться со своей женщиной, и советчики в ему не нужны. Однако друг продолжил отстаивать свою точку зрения. Хозяин квартиры разозлился, сходил на кухню за ножом и ударил им несколько раз гостя в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что после нанесения ножевых ранений обвиняемый продолжил пить алкоголь со своей возлюбленной.
- Затем они увидели, как изначально находившийся на диване пострадавший сполз на пол и перестал подавать признаки жизни. Однако никакого беспокойства по этому поводу они не проявили, а просто легли спать, - рассказал Горелых.
Он отметил, что сожительница только утром позвонила участковому и сообщила о теле. Позже обвиняемый, известный в определенных кругах по прозвищу Ахмет, был задержан. Он уже отбывал наказание за грабеж и кражу.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, собирать и закреплять доказательства. Обвиняемого по решению суда заключили под стражу.
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