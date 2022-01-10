Родители тагильских школьников стали получать бланки на вакцинацию детей от COVID-19

Официальным представителям несовершеннолетнего придется решать, будет ли их ребенок делать прививку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле родители школьников сразу после выхода с новогодних каникул стали получать форму согласия на вакцинацию подростков от коронавируса или отказа от нее. Официальным представителям несовершеннолетнего придется решать, будет ли их ребенок делать прививку. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Пока что медики будут собирать бланки. Наверное, надеются, что кто-то согласится. Несколько родителей уже позвонили и сказали, что не будут делать своему ребенку прививку от коронавируса, - рассказывает педагог.

Напомним, как и ожидалось, в Свердловскую область в начале 2022 года поступит вакцина «Спутник М», которая предназначена для прививки от коронавируса для несовершеннолетних. Однако заместитель губернатора Павел Креков уточнил, что пока у властей региона нет никакой конкретики, и они ждут решения «федералов».