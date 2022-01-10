Мэрия раскрыла подробности эвакуации двух школ в Екатеринбурге

Эвакуированных разместили в ближайших зданиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый учебный день в Екатеринбурге эвакуировали учеников и сотрудников школы № 65 с углубленным изучением отдельных предметов и гимназии № 161. Департамент образования раскрыл подробности и причины произошедшего.

- В 09:12 в гимназию № 161 поступил звонок в приемную из отдела полиции о минировании здания. Администрация гимназии провела эвакуацию сотрудников и учеников: 827 обучающихся и 53 сотрудника школы, - говорится в сообщении.

Эвакуированных разместили в ближайших зданиях. Школьники и сотрудники расположились в школе № 154, ДЮСШ «Межшкольный стадион № 2» и детской музыкальной школе № 11. На место происшествия приезжали полицейские. Они проверили территорию гимназии и все помещения. Силовики не нашли никаких взрывоопасных веществ. Однако занятия во вторую смену все же отменили.

Второй звонок о минировании школы № 65 поступил стражам порядка в 09:25. Из здания эвакуировали 653 школьников и 47 сотрудников. Их разместили в школе № 154 и ДЮСШ «Межшкольный стадион № 2». Силовики, приехавшие на место, обследовали территорию и помещения. Они не нашли взрывоопасные вещества. В 12:00 школа № 65 возобновила учебный процесс.

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