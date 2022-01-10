В работе свердловских МФЦ произошел сбой

В данный момент не работает онлайн-запись. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В работе свердловских отделений МФЦ произошел сбой. В данный момент не работает онлайн-запись. Узнать статус заявления также невозможно.

- Сервис проверки статуса заявления временно недоступен! Узнать статус заявления можно через специалистов контакт-центра. Другие способы недоступны, ведутся работы по восстановлению сервиса проверки статуса заявления, - говорится в сообщении.

Узнать подробности по номеру колл-центра на момент публикации не удалось.