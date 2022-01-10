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Общество10 января 2022 9:11

В работе свердловских МФЦ произошел сбой

Сервис недоступен, уральцы не могут оформить документы
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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В данный момент не работает онлайн-запись.

В данный момент не работает онлайн-запись.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В работе свердловских отделений МФЦ произошел сбой. В данный момент не работает онлайн-запись. Узнать статус заявления также невозможно.

- Сервис проверки статуса заявления временно недоступен! Узнать статус заявления можно через специалистов контакт-центра. Другие способы недоступны, ведутся работы по восстановлению сервиса проверки статуса заявления, - говорится в сообщении.

Узнать подробности по номеру колл-центра на момент публикации не удалось.