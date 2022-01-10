Силовики раскрыли личность мужчины, тело которого нашли на улице в Нижнем Тагиле

Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в субботу, 8 января, у одного из домов по улице Аганичева прохожие нашли тело мужчины. Как рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшим оказался местный 47-летний житель по имени Александр.

- Личность гражданина, тело которого было обнаружено на улице, сотрудники полиции территориального ОВД установили достаточно оперативно, - отметил полковник Горелых. - По одной из отрабатываемых версий, причиной инцидента могла быть проблема со здоровьем. Мужчина незадолго до трагедии попрощался с родными и знакомыми, попросив никого не винить в случившемся.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области, по предварительным данным, признаков криминала смерти Александра не усматривается.Сейчас следователи проводят проверку. Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники и знакомые Александра. Кроме того, истребована и анализируется необходимая характеризующая документация.