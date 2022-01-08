В Екатеринбурге в кофейнях «Шоколадница» появились роботы-официанты

Они разъезжают по залу и доставляют заказы посетителям. Фото: сотрудники «Шоколадницы»

В интернете появилось видео из кафе «Шоколадница» в Екатеринбурге, на котором посетителей обслуживает робот-официант. На видео видно, как робот подъезжает к одному из столиков, чтобы доставить кофе.

В кофейне «Шоколадница» на 8 Марта, 46 подтвердили эту информацию.

- У нас робот-официант работает уже вторую неделю. Пока все хорошо. Посетители на него реагируют положительно, радуются, увидев его, - рассказал сотрудник кафе.

Также он пояснил, что в Екатеринбурге такие помощники появились сразу в двух кофейнях на 8 Марта, 46 и в аэропорту «Кольцово».