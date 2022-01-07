В Екатеринбурге в ДТП пострадали четырехлетний мальчик и 22-летняя девушка

Ребенок ехал в неправильно зафиксированном детском кресле Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На Сибирском тракте около дома 31,г в четверг, 6 января, произошло ДТП, в котором пострадали четырехлетний мальчик и 22-летняя девушка. Они ехали в каршеринговом Hyundai Solaris, за рулем которого находился 41-летний отец ребенка.

- Водитель автомобиля Kia Sportage, двигаясь по ул. Сибирский тракт со стороны ул. Буторина в сторону ул. Комсомольской в нарушение знака 3.18.2 «Поворот налево запрещен», совершил поворот налево и, проехав регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, который двигался со стороны ул. Карьерная по Сибирскому тракту в сторону ул. Буторина, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Ребенка доставили в ДГКБ № 9 с инородным телом в правом веке, 22-летнюю девушку - в ГКБ № 23, с предварительным диагнозом: контузия правого глаза. Она во время ДТП находилась на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. Мальчик ехал в детском кресле, однако сотрудниками полиции было установлено, что оно не было правильно зафиксировано.

Папа ребенка объяснил инспекторам ГИБДД, что арендуемый автомобиль был оборудован детским удерживающим устройством, но как зафиксировано детское кресло в салоне автомобиля, он не проверил и посадил младшего сына, пристегнув пятиточечным ремнем безопасности.

Также инспекторы ГИБДД выяснили, что за рулем Kia Sportage находился 49-летний мужчина, имеющий стаж управления 13 лет. Он рассказал, что не увидел знак о запрете поворота. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина привлекался 11 раз.