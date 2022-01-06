Акция стартовала вечером 5 января с выставки художников и арт-ярмарки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге стартовала необычная акция «Синяя неделя», в рамках этого проекта организаторы подсветят синим важные точки на карте города и бизнес, поддерживающий «Ночь городских инициатив», организуют специальные маршруты и проведут ряд экскурсий.

- Почему синий? Нам часто задают этот вопрос. Никогда не знаем, что ответить. Нам не дано выбирать, что или кого любить. Нам просто не дано выбирать. Синий, по разным источникам, — цвет неба, вечности, верности и доброты. А еще — так сложилось — это именно наш цвет, - отметили в пресс-службе фонда городских инициатив.

Акция стартовала вечером 5 января с выставки художников и арт-ярмарки в баре «Нельсон Совин», далее в программе экскурсии по Уралмашу, Эльмашу, ВИЗу и ЖБИ, вечеринки в нескольких барах города, а уже 11 января начнется подготовка к «Ночи городских инициатив», которая пройдет в Ельцин-центре.