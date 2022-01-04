В Екатеринбурге наркоман по пути за дозой «заработал» уголовное дело

Молодой человек привлек внимание наряда ДПС. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга 3 января сотрудники ДПС, патрулируя улицы, обратили внимание на 23-летнего молодого человека, который вел себя подозрительно.

При досмотре полицейскими отдела полиции №8 у парня нашли неизвестное вещество, которое после тщательного исследования оказалось мефедроном весом полграмма. Молодой человек был доставлен в ОВД, где заявил, что приобрел наркотик для личного употребления.

- Следственным подразделением отдела полиции в отношении 23-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

Расследование уголовного дела продолжается.