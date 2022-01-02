Екатеринбуржца, который сжег отца в Уро РАН, признали невменяемым

7 июля Юрия Пермякова облили розжигом и подожгли. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Екатеринбуржца Николая Пермякова, который сжег отца в Уро РАН, признали невменяемым. Об этом «КП» рассказал источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела. Ожидается, что после завершения следствия 31-летнего уральца отправят в психиатрическую лечебницу в Волгограде.

- Надеемся, что к марту дело поступит в Свердловский областной суд и ему назначат принудительные меры медицинского характера, - рассказал инсайдер «КП»-Екатеринбург.

7 июля Пермяков поджег отца в здании Уро РАН при помощи розжига. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.

- Мама Николая на протяжении многих лет живет в Чехии. Семья Пермяковых - достаточно обеспеченная, имеет три квартиры. Недавно они продали одну из них, - рассказывал «КП» знакомый семьи. - Отношения между Юрием Викторовичем и Николаем были натянутыми. Дело в том, что его сын был наркозависимым. После продажи квартиры он настаивал на том, чтобы отец отдал ему долю. Но Юрий Викторович поставил условие, чтобы сын сначала вылечился от наркозависимости в клинике, но в планы Николая это не входило.

Напомним, что на принудительное лечение также планируют отправить молодую мать, которая едва не убила сына, пытаясь «изгнать из него бесов».