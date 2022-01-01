В Екатеринбурге загорелся ангар

На площади 50 квадратных метров горел утеплитель. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сегодня, 1 января, в Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад загорелся ангар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
- На площади 50 квадратных метров горел утеплитель отдельно стоящего ангара, в котором было организовано производство бытовок, - говорится в сообщении.
Сигнал о возгорании поступил спасателям в 15:41. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сигнал о возгорании поступил спасателям в 15:41. Тушить пожар было непросто из-за того, что источники воды находились далеко – в трех километрах от ангара. При этом для борьбы со стихией спасателям пришлось вскрывать кровлю постройки. Для работ на крыше пожарные задействовали ручные и автомобильные лестницы.
Для борьбы со стихией спасателям пришлось вскрывать кровлю постройки. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Ближе к пяти вечера пожар был локализован, а в 17:11 удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших в огне нет. Тушением занимались 26 человек и восемь спецмашин. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.