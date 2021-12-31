В школе олимпийского резерва Нижнего Тагила грубо нарушают нормы пожарной безопасности

В школе нарушены требования пожарной безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе олимпийского резерва №3 Нижнего Тагила районная прокуратура провела проверку и обнаружила, что в учебном учреждении грубо нарушаются нормы пожарной безопасности.

В школе нет средств индивидуальной защиты органов дыхания зрения, на стенах нет указателей направления к пожарным щитам, неправильно хранятся горючие материалы, через эвакуационные выходы не обеспечен вывод персонала и учеников.

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила по итогам проверки направила иск в районный суд для устранения нарушений. В отношении директора и ответственного за пожарную безопасность сотрудника дополнительно возбуждены административные дела по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.