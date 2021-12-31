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Происшествия31 декабря 2021 13:07

Бизнесмена из Серова будут судить за дачу взятки и изготовление одежды под видом известных брендов

Он продавал бейсболки, носки и обувь в поселке Сосьва
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Серове будут судить местного предпринимателя, который торговал одеждой с использованием чужих товарных знаков известных марок. Товар он покупал в Екатеринбурге, а потом перепродавал в поселке Сосьва.

А когда полиция выявила подделки, предложил взятку. Оперуполномоченный взятку не принял.

- 21 июня 2021 года обвиняемый предложил оперуполномоченному взятку в размере 10 тысяч рублей за заведомо незаконное бездействие, - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Ущерб от действий предпринимателя оценили в 978 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние причинило крупный ущерб) и «мелкое взяточничество».