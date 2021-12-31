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Общество31 декабря 2021 7:47

Уральские заключенные слепили трехметрового тигра из снега

В преддверие Нового года в колониях Свердловской области прошли конкурсы на лучшую снежную фигуру
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Фото: пресс-служба ГУФСИН

Фото: пресс-служба ГУФСИН

В преддверии Новогодних праздников ГУФСИН России по Свердловской провел конкурс снежных фигур. В нем приняли участие заключенные уральских колоний.

Фото: пресс-служба ГУФСИН

Фото: пресс-служба ГУФСИН

Победителей уже определили в краснотурьинской колонии ИК-3.

Фото: пресс-служба ГУФСИН

Фото: пресс-служба ГУФСИН

- Осужденными были подготовлены 14 снежных фигур. Композиции создавались в виде Новогодней атрибутики, Деда Мороза и Снегурочка, символа Нового года «Тигра», - рассказал пресс-секретарь ГУФСИН Владимир Левченко.

Фото: пресс-служба ГУФСИН

Фото: пресс-служба ГУФСИН

Победителем была объявлена фигура трехметрового тигра отряда №5, которой наградят сладкими призами на подведении итогов соревнований между отрядами учреждения по итогам уходящего 2021 года.