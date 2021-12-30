Экологи призвали свердловчан сократить использование фейерверков в новогодние дни

Также празднующим порекомендовали покупать салюты в проверенных местах и остерегаться нелегальных продавцов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские экологи призвали уральцев сократить использование фейерверков в новогодние дни. В региональном отделении РЭО напомнили, что салюты сильно загрязняют воздух: в кубометре атмосферного воздуха содержится до 800-850 микрограммов вредных частиц после множества залпов.

- Упаковка из-под фейерверков, как правило, не перерабатывается. Более того, часто празднующие оставляют ее там, где запускали. Кроме того, пиротехника может быть опасна для жизни и здоровья людей и животных. Кстати, в некоторых городах Европы запуск салютов запрещен вообще, - напомнили в пресс-службе РЭО по Свердловской области.

Также празднующим порекомендовали покупать салюты в проверенных местах и остерегаться нелегальных продавцов. Это поможет не испортить впечатления и не бояться, что сомнительный продукт взорвется прямо в руках.