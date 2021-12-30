В Новоуральске осудят рецидивиста, забившего насмерть своего знакомого

Уголовное дело по статье передали в суд, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске будут судить 39-летнего рецидивиста, который до смерти забил своего знакомого. Инцидент произошел в октябре этого года, тогда мужчина распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними произошел конфликт, и началась драка. Обвиняемый сильно избил своего оппонента, от травм он умер через несколько дней.

- Проведена проверка его показаний на месте происшествия. Следствием СК России собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, у 39-летнего пострадавшего диагностировали перелом двух ребер и разрыв селезенки с обширным внутренним кровоизлиянием. Тело мужчины 10 октября обнаружила его мать. Подозреваемый ранее судим за кражи и известен в определённых кругах как «Серебро».

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» передали в суд, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.