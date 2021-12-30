Губернатор Евгений Куйвашев пообещал отцу шестерых детей подарить дом

Накануне многодетного отца поздравили с наступающими праздниками и вручили подарки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году многодетный отец Виктор Шипицын потерял супругу и теперь он один воспитывает детей. Самому младшему ребенку Виктора недавно исполнился месяц. Евгений Куйвашев пообещал решить вопрос с жильем для отца шестерых детей. Об этом он сообщил на странице своего «Инстаграма».

Накануне многодетного отца поздравили с наступающими праздниками и вручили подарки. Недавно врач-онколог Виктор Шипицын вернулся на работу в одну из больниц Екатеринбурга. Теперь справиться с воспитанием детишек ему помогает бабушка. Губернатор Свердловской области захотел помочь с жильем для отца-одиночки.

- И мы тут посоветовались со специалистами, со строителями и решили, что Виктору Шипицыну и его детям нужен, конечно, свой дом. Попробуем этот вопрос решить, - сообщает Евгений Куйвашев.

Также губернатор области рассказал, что супруга ВиктораЮлия была награждена знаком «Материнская доблесть», к которому полагается выплата больше сорока тысяч рублей. Однако, получить их по закону нельзя. Поэтому Евгений Куйвашев попросил проработать этот вопрос. Он надеется, что эту проблему можно разрешить. Ведь для многодетного отца эти деньги не лишние.