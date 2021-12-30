Уральское МЧС переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники

Спасатели уже поверили состояние резервной техники
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловское МЧС переходит на усиленный режим работы с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Такую меру применяют в связи с новогодними праздниками.
- Свердловскими спасателями предусмотрен ряд мероприятий, позволяющих обеспечить оперативное реагирование на возможные ЧС и происшествия в период праздничных и выходных дней, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области.
Спасатели уже поверили состояние резервной техники и подготовили системы связи и оповещения личного состава подразделений МЧС на случай чрезвычайных ситуаций. Кроме того, они активизировали взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами в городах и районах.
Также в новогодние праздники МЧС возьмет под контроль проведения массовых праздников, водоемы и жилой сектор. В это время будет усилена разъяснительная работа с населением о пожарной безопасности в быту. В частности спасатели обращали внимание на эксплуатацию систем обогрева, электробытовых приборов и газового оборудования. Помимо этого, спасатели будут круглосуточно следить за обстановкой и функционированием систем жизнеобеспечения населения.
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