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Общество29 декабря 2021 15:01

За поддельный тест на коронавирус вахтовик из Башкирии заплатит в Югре штраф

Мужчина должен государству 20 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Справка о коронавирусе оказалась поддельной

Справка о коронавирусе оказалась поддельной

Фото: ИВАНОВА Диана

Вахтовик, приехавший на заработки в Югру из Башкирии, передал работодателю в Югре поддельную справку о результатах теста на коронавирус. В ответ фирма вернула ему 3 800 рублей, которые сотрудник якобы потратил на тест.

Оказалось, что медицинская справка была подделана, информацию об этом передали в полицию. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Стражи порядка возбудили административное дело по статье «Мошенничество». Суд присудил работнику штраф в размере 20 тысяч рублей.