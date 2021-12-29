За поддельный тест на коронавирус вахтовик из Башкирии заплатит в Югре штраф

Справка о коронавирусе оказалась поддельной Фото: ИВАНОВА Диана

Вахтовик, приехавший на заработки в Югру из Башкирии, передал работодателю в Югре поддельную справку о результатах теста на коронавирус. В ответ фирма вернула ему 3 800 рублей, которые сотрудник якобы потратил на тест.

Оказалось, что медицинская справка была подделана, информацию об этом передали в полицию. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Стражи порядка возбудили административное дело по статье «Мошенничество». Суд присудил работнику штраф в размере 20 тысяч рублей.